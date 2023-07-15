روسيا تتهم أوكرانيا بالشروع بالابتزاز النووي



وكالات

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أوكرانيا بالشروع في طريق الابتزاز النووي بعدما كانت قد اتهمت الغرب، أمس الجمعة، برعاية "الإرهاب النووي"، إثر قيام طائرة مسيرة أوكرانية بقصف بلدة غربي البلاد يوجد فيها محطة طاقة نووية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "الهدف من الاستفزاز الأوكراني بطائرة بدون طيار في 14 يوليو كان على وجه التحديد محطة الطاقة النووية في كورسك، وشرعت أوكرانيا في طريق الابتزاز النووي".

وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو "تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية"، وحذرت من أن ذلك "قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا".

وفي وقت سابق، قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن الطائرة المسيرة الأوكرانية ضربت مبنى سكنيا في بلدة كورشاتوف، التي بُنيت في الحقبة السوفيتية على ضفاف بركة تبريد لمحطة كورسك للطاقة النووية التي لا تزال في الخدمة.

وكتب ستاروفويت على تطبيق تليجرام "تحطمت طائرة مسيرة في بلدة كورشاتوف الليلة الماضية.. لحسن الحظ، لم يصب أي من السكان بأذى. لم تتضرر المرافق الحيوية نتيجة تحطم الطائرة المسيرة وانفجارها".

وأضاف أن الضرر الوحيد لحق بواجهة ونوافذ مبنى سكني واحد، وأوضح أن السلطات ستساعد السكان في أعمال الترميم.

ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من أوكرانيا.