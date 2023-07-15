إعلان

BBC

روسيا تعلن فتح تحقيق في واقعة صاروخ كوريا الشمالية

03:33 م السبت 15 يوليه 2023
روسيا تعلن فتح تحقيق في واقعة صاروخ كوريا الشمالية

روسيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، السبت، إن موسكو تحقق في ما إذا كان صاروخ بالستي عابر للقارات كوري شمالي قد تحطم في مياهها، أثناء إطلاق تجريبي، الأربعاء.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن رودينكو قوله إن وزارة الدفاع تجري تحقيقا، لكن "حتى الآن ليس لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا".

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية في تغطية عن الإطلاق، إن الصاروخ "هواسونغ 18" يعد "جوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية"، وإن تجربة الإطلاق كانت "تحذيرا عمليا قويا" للولايات المتحدة وخصوم آخرين.

ونددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتجربة، لكن المسؤول الروسي رودينكو قال إنها رد فعل على تصرفات لواشنطن وحلفاء لها "تستفز كوريا الشمالية بالفعل لتعزيز قوتها الدفاعية".

سوق مصراوى

روسيا أندري رودينكو صاروخ كوريا الشمالية كوريا الشمالية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| موعد نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح والدرجات.. وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة