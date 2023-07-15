أوكرانيا تعلن رصد ظهور مجموعات من فاجنر على الحدود مع بيلاروسيا

وكالات

قال حرس الحدود الأوكراني، السبت، إن مقاتلين من جماعة فاجنر المرتزقة، وصلوا إلى بيلاروسيا قادمين من روسيا، مؤكدا أنه يراقب تحركاتهم لمعرفة عددهم وأماكن تواجدهم ومهامهم.

وذكرت دائرة حرس الحدود في برقية على تيليجرام إن "مقاتلي فاجنر موجودون في بيلاروسيا"، قائلة إن حرس الحدود رصدوا تحركات المرتزقة الروس.

وقال أندري ديمشينكو، المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني: "حتى الآن، تُظهر المعلومات المتاحة، أن مجموعات منفصلة من ممثلي الحملات العسكرية الخاصة تتحرك من روسيا، وتم رصدها في بيلاروسيا".

وجاء في البرقية أن "حرس الحدود يواصلون مراقبة الوضع لمعرفة أماكن وعدد ومهام المسلحين".

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، الجمعة، أن مقاتلي فاجنر يدربون مقاتلين بيلاروسيين بالقرب من بلدة أوسيبوفيتشي، على بعد 90 كيلومترا (56 ميلا)، جنوبي العاصمة البيلاروسية مينسك.

وكانت وزارة دفاع بيلاروسيا أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع أن يصل مقاتلو فاجنر إلى البلاد للمشاركة في تدريب الجيش البيلاروسي بشكل مشترك.

وقالت الوزارة: "عند وصول ممثلي الشركات العسكرية الخاصة (فاجنر)، وانتشارهم في ساحات التدريب لإجراء التدريب وتبادل الخبرات، من المقرر إيلاء اهتمام خاص لتقنيات وأساليب العمليات القتالية للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا".

وبعد فشل تمرد فاجنر في نهاية يونيو الماضي، مُنح المقاتلون خيار توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، أو العودة إلى ديارهم.