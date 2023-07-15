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BBC

ليست المرة الأولى.. روسيا تعلن إسقاط "ظل العاصفة" البريطانية في أوكرانيا

11:43 ص السبت 15 يوليو 2023
ليست المرة الأولى.. روسيا تعلن إسقاط "ظل العاصفة" البريطانية في أوكرانيا

روسيا

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وكالات

أعلنت روسيا أن قواتها تمكنت من إسقاط صواريخ بريطانية الصنع أطلقتها كييف على مناطق خاضعة لسيطرتها في الجنوب الأوكراني.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ليل الجمعة السبت، أن القوات الروسية ذكرت أنها أسقطت صاروخين من طراز "ستورم شادو" أو "ظل العاصفة"، وهما من صنع بريطاني.

وقال حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفهين باليتسكي، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ على منطقتين في المقاطعة هما بيرديانسكو وميليتوبول.

وأضاف أن الدفاع الجوي الروسي أسقط الصواريخ، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا بين السكان أو البنية التحتية.

ولفت إلى أن الوضع الميداني في المقاطعة لم يتغير، معتبرا أن "أوكرانيا بالفعل في وضع ضعيف، ولم تبادر إلى أي أفعال نشطة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وهذه ليست أول مرة تسقط فيها روسيا صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

وأصبحت بريطانيا، في مطلع مايو الماضي، أول دولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ "كروز" بعيدة المدى.

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