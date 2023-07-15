رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

كييف- (د ب أ)

وصل رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول إلى كييف، اليوم السبت وسيلتقي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، طبقا لما ذكره مكتبه.

تأتي الزيارة، التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا، في أعقاب حضور مون قمة حلف الأطلسي"ناتو" في ليتوانيا وتوقفه الرسمي في بولندا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ونفذ الوقت، بالنسبة لاتفاق النقل الآمن في البحر الأسود، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب في العام الماضي.

والاتفاق الذي توسطت فيه تركيا في بادئ الأمر، والأمم المتحدة ينقضي يوم الإثنين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد قال للصحفيين، إنه يأمل في أن يساعد خطاب، تم إرساله إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش هذا الأسبوع في الحصول على تمديد للاتفاق.

وأمس الجمعة، صرح أردوغان إنه و بوتين متفقان على تمديد اتفاق تصدير إمدادات مهمة من الحبوب من موانئ أوكرانية.

وأضاف الرئيس التركي، أنه "يأمل" بإمكانية تمديد الاتفاق، لا سيما من أجل السماح بحصول الدول الأفريقية الفقيرة على الغذاء.

تأتي تصريحات أردوغان، بعد يوم من تصريح بوتين بأن أي تمديد للاتفاق لا يزال يتوقف على تلبية مطالب موسكو التي وصفته بأنه غير عادل لمصالحها.