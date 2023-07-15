الاحتلال يقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى فلسطينية في محيطها
رام الله- (د ب أ)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت اليوم السبت، عدة مناطق في محافظة نابلس بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، عن المصادر قولها إن "قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين".
وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن "القوة اقتحمت نابلس عبر شارع وادي الباذان، وتمركزت في الشارع الرئيسي الذي يحاذي مخيم عسكر".
ووفق الوكالة، "اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى بيت فوريك، ومادما، وعزموط، وروجيت، وكفر قليل، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات".
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