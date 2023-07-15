البرلمان التركي يناقش انضمام السويد للناتو في عطلته الصيفية
أنقرة- (د ب أ)
مكن البرلمان التركي لجنة الشؤون الخارجية من العمل خلال عطلتها الصيفية ومدتها أكثر من أسبوعين والتي تبدأ اليوم السبت، مما يسمح للبلاد بتسريع عملية مصادقتها على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
ومهد قرار البرلمان، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، الطريق بفاعلية أمام المشاورات بشأن محاولة السويد الانضمام للناتو بدون تأجيل في حال طلبت الحكومة منه ذلك .
وأضافت الجريدة الرسمية، أن البرلمان صوت على الإبقاء على لجنة الشؤون الخارجية في وضع الاستعداد، قبل أن تبدأ عطلتها الصيفية في وقت مبكر من اليوم السبت وحتى الأول من أكتوبر.
ووافقت تركيا، وهي العضو الوحيد بالناتو إلى جانب المجر الذي لم يقر محاولة انضمام السويد، على دعم عضوية تلك الدولة يوم الإثنين، وقدمت السويد تعهدات عديد لأنقرة بعد شهور من المفاوضات.
ومن شأن انضمام السويد للناتو أن يحكم سيطرة الحلف على بحر البلطيق ويعطيه اليد العليا في منطقة القطب الشمالي –وكلاهما بوابات إستراتيجية لروسيا- حتى في الوقت الذي تتعثر فيه موسكو في غزوها لأوكرانيا .
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