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BBC

تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو

11:45 م الجمعة 14 يوليو 2023
تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو

الجيش الإسرائيلي

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وكالات:
قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن 106 من جنود وطيارين وضباط احتياط في سلاح الجو يعلقون مشاركتهم في التدريبات رفضا للإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

من جهة أخرى ووفق "القناة 12" الإسرائيلية، فإن 250 من جنود الاحتياط في "سييرت متكال" أبلغوا قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت خطة تعديل القضاء.

وجاء التحرك في الجيش في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته الاستمرار في إجراءات تشريع قانون الإصلاح القضائي رغم تهديدات طياري الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأسبوع المنصرم، أفاد موقع "واللا" العبري بأن أكثر من 420 جنديا من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) أعلنوا رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات داخل إسرائيل للأسبوع الـ 27 ضد الإصلاحات القضائية.

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