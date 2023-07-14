إعلان

BBC

شولتس ينتقد تفجر خلافات داخل ائتلافه الحاكم في ألمانيا

11:37 م الجمعة 14 يوليه 2023
شولتس ينتقد تفجر خلافات داخل ائتلافه الحاكم في ألمانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

برلين - ( دب أ):
عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رضاه للخلافات الدائرة داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، بما في ذلك تكرار مشاحنات التى أثرت على المشهد العام.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي شامل في برلين اليوم الجمعة قبل العطلة الصيفية للبرلمان إنه يفضل أن يعود وزراؤه إلى العمل وهم مستعدون للتصدي للمشروعات "بصخب أقل، ونتائج أكثر".
واشتبك الائتلاف الثلاثي بزعامة شولتس والذى يضم حزبه الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لحرية السوق، مرارا وتكرارا بشأن السياسات، وكان أبرزها الجهود الطموحة التي تلزم باعتماد أنظمة تدفئة منزلية صديقة أكثر للبيئة.
لكن شولتس دلل أيضا اليوم الجمعة على أن الخلافات العامة المنتهية، قد تمت تسويتها بحلول وسط معقولة. وأشار إلى مسودة معدلة لقانون التدفئة، الذي رحل المهل الزمنية لملاك المنازل لتحويل أنظمة التدفئة الخاصة بمنازلهم.

سوق مصراوى

أولاف شولتس ألمانيا الحزب الحاكم

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

40 حكاية من مباراة الأهلي والزمالك..ماذا حدث في القمة 126؟ (فيديو وصور)