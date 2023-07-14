شولتس ينتقد تفجر خلافات داخل ائتلافه الحاكم في ألمانيا

برلين - ( دب أ):

عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رضاه للخلافات الدائرة داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، بما في ذلك تكرار مشاحنات التى أثرت على المشهد العام.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي شامل في برلين اليوم الجمعة قبل العطلة الصيفية للبرلمان إنه يفضل أن يعود وزراؤه إلى العمل وهم مستعدون للتصدي للمشروعات "بصخب أقل، ونتائج أكثر".

واشتبك الائتلاف الثلاثي بزعامة شولتس والذى يضم حزبه الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لحرية السوق، مرارا وتكرارا بشأن السياسات، وكان أبرزها الجهود الطموحة التي تلزم باعتماد أنظمة تدفئة منزلية صديقة أكثر للبيئة.

لكن شولتس دلل أيضا اليوم الجمعة على أن الخلافات العامة المنتهية، قد تمت تسويتها بحلول وسط معقولة. وأشار إلى مسودة معدلة لقانون التدفئة، الذي رحل المهل الزمنية لملاك المنازل لتحويل أنظمة التدفئة الخاصة بمنازلهم.