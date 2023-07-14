بوتين: "زعيم فاغنر رفض عرضا بالانضمام للجيش النظامي الروسي"

بي بي سي:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين رفض عرضا بانضمام مقاتليه إلى الجيش النظامي الروسي.

وفي مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية، نوّه بوتين إلى أن قيادات عديدة في فاغنر كانت موافقة على الخدمة ضمن وحدة في الجيش النظامي على أن تكون تحت قيادة أحدهم.

وقال بوتين إن بريغوجين ردّ على العرض، الذي طُرح في أثناء اجتماع بالعاصمة موسكو، قائلا إن مقاتليه "غير متوافقين مع هذا القرار".

وجرى اجتماع موسكو بعد أيام معدودة من إجهاض تمرّد مسلح قامت به مجموعة فاغنر في يومَي 23 و24 يونيو، في تحدٍّ لسلطة بوتين.

وبموجب اتفاقٍ أنهى التمرد القصير الأجل، خُيّر مقاتلو فاغنر بين الانضمام للجيش النظامي الروسي أو التوجُّه إلى بيلاروسيا، الحليف المقرّب من موسكو.