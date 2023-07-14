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البرلمان الروسي يوافق بالإجماع على قانون يحظر عملية تغيير الجنس

09:32 م الجمعة 14 يوليو 2023
البرلمان الروسي يوافق بالإجماع على قانون يحظر عملية تغيير الجنس

البرلمان الروسي

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موسكو - (د ب أ):
وافق البرلمان الروسي بالإجماع اليوم الجمعة على قانون يحظر عمليات تغيير الجنس.
وينص القانون على أن الأفراد في روسيا ممن لم تتحدد هوياتهم الجنسية عند الميلاد، لم يعد مسموحا لهم بالخضوع لإجراءات طبية أو أخذ هرمونات.
وينتظر أن يصدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القانون.
وبموجب القانون، سيتم إبطال حالات الزواج من أحد الشركاء ممن قام بتغيير جنسه في الماضي. إضافة إلى ذلك، يشمل القانون حظرا على تبني الأطفال.
وأعلن نواب أنهم يريدون حماية التقاليد الثقافية والقيم الأسرية في مواجهة "أيديولوجيات غربية".

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