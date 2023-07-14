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الإمارات ترحب ببيان قمة دول جوار السودان وتدعو لحل سياسي

07:23 م الجمعة 14 يوليه 2023
الإمارات ترحب ببيان قمة دول جوار السودان وتدعو لحل سياسي

دول جوار السودان

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أبوظبي - (د ب أ):
رحبت الإمارات بالبيان الختامي الصادر عن "قمة دول جوار السودان" التي عقدت في القاهرة، والذي أكد "أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه".

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على "جهود مصر في تنظيم هذه القمة"، مشددة على "أهمية تكثيف العمل على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان".

وأكدت الوزارة اليوم الجمعة على "موقفها الثابت المتمثل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، بما يعزز استقرار السودان ويلبّي تطلعات شعبه في التنمية والتطور والنماء".

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