أردوغان: بوتين يؤيد تجديد اتفاق حبوب البحر الأسود

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يتفقان على تمديد اتفاق يسمح بتصدير إمدادات مهمة من الحبوب من موانئ أوكرانية، بينما لا يزال اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك معلقا.

وذكر اردوغان للصحفيين في إسطنبول اليوم الجمعة: "نحن على اتفاق تام معه (بوتين) بشأن مسألة تمديد ( اتفاق ) ممر حبوب البحر الأسود ".

ولم يتضح على الفور متى وكيف يمكن تمديد الاتفاق الذي تنتهي فترة سريانه في 17 يوليو الجاري. وقال اردوغان إنه يتوقع أن يقوم بوتين بزيارة إلى تركيا في أغسطس.

وأضاف الرئيس التركي أنه "يأمل" بإمكانية تمديد الاتفاق، لا سيما من أجل السماح بحصول الدول الأفريقية الفقيرة على الغذاء.

تأتي تصريحات اردوغان بعد يوم من تصريح بوتين بأن أي تمديد للاتفاق لا يزال يتوقف على تلبية مطالب موسكو.

وأوضح أن هناك إمكانية لتعليق مشاركة روسيا في الاتفاق إلى حين تجسيد التعهدات، التي تم قطعها إلى موسكو بموجب الاتفاق، على أرض الواقع.

ويسمح اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل إليه بوساطة تركيا والأمم المتحدة، منذ الصيف الماضي، للسفن بحمل صادرات الأغذية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، على الرغم من الحرب الدائرة مع روسيا. وسبق أن قدر اردوغان حجم هذه الصادرات بحوالي 33 مليون طن.

وأثار إغلاق روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود مخاوف من حدوث قفزة في الأسعار أو مجاعة في بعض المناطق، إذ أن أوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.

وتريد موسكو رفع العراقيل المفروضة على تصدير الأغذية والأسمدة الروسية. ويسعى الكرملين إلى تخفيف العقوبات الغربية بشأن عمليات الدفع والنقل والإمداد والتأمين على عمليات الشحن البحري بشكل خاص.