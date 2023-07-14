روسيا: أمريكا يمكنها إنهاء النزاع في أوكرانيا

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن بلاده تتفق مع رأي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن الولايات المتحدة يمكنها إنهاء النزاع الأوكراني.

وقال بيسكوف اليوم الجمعة للصحفيين:" تعتبر الولايات المتحدة بالذات المروج الرئيسي لعمليات توريد دفعات جديدة ومختلفة من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:"لا يسع المرء إلا أن يوافق على رأي رئيس الوزراء المجري لأن الأمر هو كذلك فعلا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بالذات تعتبر المحرض الرئيسي على توريد المزيد والمزيد من أنواع الأسلحة والذخيرة الجديدة إلى أوكرانيا.

وتابع بيسكوف :" أن والولايات المتحدة هي التي تشجع أوكرانيا باستمرار على القتال حتى آخر عسكري أوكراني، الوضع فعلا بهذا الشكل إلى حد كبير".

وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قد قال في وقت سابق:"إن النزاع في أوكرانيا سينتهي بمجرد أن ترغب الولايات المتحدة في ذلك لأن أوكرانيا فقدت سيادتها وتتلقى الأموال والأسلحة من الغرب"، لافتا إلى أن العالم بأسره لا يفهم حتى الآن لماذا لا ترغب واشنطن في إنهاء النزاع.