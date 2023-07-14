سلطنة عمان تعلق على جهود الرئيس السيسي فى قمة دول جوار السودان
أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن تقديرها للجهود التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عقد قمة دول جوار السودان، دعمًا للمساعي الرامية للتوصل إلى حلّ سلمى شامل ومستدام يلبى تطلعات الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.
كما أعربت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن تأييد السلطنة لمخرجات القمة التي عُقدت أمس الخميس، بالقاهرة، ودعوتها لأطراف النزاع فى السودان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقنًا للدماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
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