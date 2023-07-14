إعلان

BBC

سلطنة عمان تعلق على جهود الرئيس السيسي فى قمة دول جوار السودان

03:34 م الجمعة 14 يوليو 2023
سلطنة عمان تعلق على جهود الرئيس السيسي فى قمة دول جوار السودان

وزارة الخارجية العمانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن تقديرها للجهود التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عقد قمة دول جوار السودان، دعمًا للمساعي الرامية للتوصل إلى حلّ سلمى شامل ومستدام يلبى تطلعات الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

كما أعربت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن تأييد السلطنة لمخرجات القمة التي عُقدت أمس الخميس، بالقاهرة، ودعوتها لأطراف النزاع فى السودان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقنًا للدماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ‏

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

وزارة الخارجية العمانية السودان سلطنة عمان الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

روسيا: أمريكا يمكنها إنهاء النزاع في أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market