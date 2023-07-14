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BBC

بولندا تعلن الرد بالمثل على قرار روسيا بإغلاق قنصليتها

02:10 م الجمعة 14 يوليو 2023
بولندا تعلن الرد بالمثل على قرار روسيا بإغلاق قنصليتها

ماتيوز موراوسكي

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وكالات

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي اليوم الجمعة، إن بلاده سترد بالمثل على قرار روسيا بإغلاق القنصلية البولندية.

وأضاف موراوسكي - خلال مؤتمر صحفي - "نتلقى بانتظام معلومات حول إجراءات دبلوماسية عدوانية من جانب روسيا.. إذا وصل الأمر في النهاية إلى أن روسيا بدأت في تصفية مكاتبنا، فسنرد بالمثل".

كانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستقوم بإغلاق القنصلية البولندية في مدينة "سمولينسك" بسبب "تصرفات بولندا المعادية لروسيا".

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ماتيوز موراوسكي بولندا روسيا

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