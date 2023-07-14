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BBC

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من مناطق مُتفرقة بالخليل

12:19 م الجمعة 14 يوليو 2023
الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من مناطق مُتفرقة بالخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلية

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أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة مواطنين فلسطينيين من مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاعتقالات تمت خلال حملة مُداهمات وتفتيش للمنازل في مناطق متفرقة بالمُحافظة، وعند حاجز عسكري مُقام بين "الخليل" و"بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 6 فلسطينيين مُحافظة الخليل الضفة الغربية

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