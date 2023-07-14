الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من مناطق مُتفرقة بالخليل

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة مواطنين فلسطينيين من مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاعتقالات تمت خلال حملة مُداهمات وتفتيش للمنازل في مناطق متفرقة بالمُحافظة، وعند حاجز عسكري مُقام بين "الخليل" و"بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.