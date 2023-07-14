سوريا تسمح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات عبر تركيا

وكالات

قالت الحكومة السورية يوم الخميس، إن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر حدودي مع تركيا لمواصلة إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا لستة أشهر أخرى، بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

وكتب بسام الصباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن يوم الخميس، اطلعت عليها رويترز يقول إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية".

حل يوم الإثنين، أجل موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العملية الإغاثية من تركيا لتقديم المساعدة لعدة ملايين من الأشخاص في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون، إذ واجهت الأعضاء صعوبة في إقناع روسيا بتمديدها لأكثر من ستة أشهر.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد التفويض تسعة أشهر في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، ثم فشلت في مسعاها لتمديد العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014، لستة أشهر فقط.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يدفع نحو تجديد العملية 12 شهرا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه تم تلقي الخطاب السوري وإن الأمم المتحدة تدرسه.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد في بيان "بموجب تفويض الأمم المتحدة، كان معبر باب الهوى يخضع لأعلى معايير المراقبة على المساعدات لضمان عدم إساءة استخدامها".

وقالت "بدون مراقبة من الأمم المتحدة، فالسيطرة على شريان الحياة هذا يتم تسليمه إلى الرجل المسؤول عن معاناة الشعب السوري"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت إن الأولوية كانت لتدفق المساعدات بسرعة مرة أخرى لمن يحتاجونها ومن ثم التأكد من مستقبل العملية، مضيفة "لن نتردد في إعادة ذلك إلى مجلس الأمن".

كان تفويض مجلس الأمن مطلوبا لأن الحكومة السورية لم توافق على عملية الأمم المتحدة.

ففي البداية سمحت بتسليم المساعدات في 2014، إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا.

لكن روسيا والصين قلصت ذلك إلى نقطة واحدة فقط من تركيا، وهي معبر باب الهوى.