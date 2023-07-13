ارتفاع جديد لأسعار النفط بعد توقف الإنتاج بأحد حقول ليبيا

واشنطن - (د ب أ):

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الخميس بعد توقف الإنتاج في أحد الحقول الليبية، مما يزيد من نقص الإمدادات في السوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بسعر قريب من 81 دولار للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 80 دولار للبرميل أمس لأول مرة منذ مايو الماضي، مشيرة إلى توقف الإنتاج في حقل الفيل الليبي بسبب دخول المحتجين إلى الحقل. وينتج الحقل حوالي 70 ألف برميل يوميا.

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة تجار الطاقة لدى شركة سي.آي.بي.سي برايفت ويلث للاستثمار، إن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات لها تأثير مضاعف مع الارتفاع الأخير لأسعار النفط بسبب تراجع المخاوف من المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي وخفض إنتاج دول تجمع أوبك بلس.

وأضافت أن النقص المحتمل نتيجة توقف إنتاج الحقل الليبي يتراوح بين 60 و90 ألف برميل يوميا لكن تأثيراته الفعلية على السوق اكبر منذ ذلك.

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة مع تراجع معدل لتضخم في الولايات المتحدة مما عزز الآمال في انتهاء دورة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية قريبا، مما يعني تحسن الطلب على الطاقة.

ولا يزال الطلب على النفط يتجه نحو تسجيل مستوى قياسي خلال العام الحالي رغم أن نموه أبطأ من التوقعات السابقة بسبب استمرار ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة بحسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.

وفي تقرير منفصل، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نقصا أكبر في الإمدادات خلال العام المقبل، حيث تتوقع زيادة الطلب بمعدلات تفوق توقعات الجهات الأخرى.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 54 سنتا إلى 29ر76 دولارا للبرميل تسليم أغسطس المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت بمقدار 67 سنتا إلى 78ر80 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.