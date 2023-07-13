وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن الدعم الضخم لمصانع أشباه الموصلات

دريسدن - (د ب أ):

دافع وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن الإعانات العامة الضخمة المقدمة لصناعة أشباه الموصلات في ألمانيا، وقال إن تطوير الصناعة شأن من شؤون "السيادة الاقتصادية".

وقال هابيك، اليوم الخميس، أثناء زيارة إلى مصنع "إنفينيون" للرقائق الالكترونية الدقيقة في مدينة درسدن بشرق البلاد، إن الطلب على أشباه الموصلات يتنامى بشكل هائل، لكن لا يتم إنتاج سوى القليل للغاية منها في أوروبا.

وأضاف هابيك أن الاقتصاد الألماني لا يستطيع تحمل الاعتماد على عمل سلاسل الإمداد الدولية المعقدة بشكل دائم. والأهم هو هل سيكون لدى ألمانيا الخبرة والتكنولوجيا والقوة العاملة الماهرة لإنتاج أشباه الموصلات.

وتنفق الحكومة الألمانية مبالغ ضخمة لدعم إقامة مصانع لأشباه الموصلات بالبلاد.

وسيحصل مصنع شركة إنتل الأمريكية في مدينة ماجدبورج بوسط البلاد، على سبيل المثال، على حوالي 10 مليارات يورو (1ر11 مليار دولار) من الولاية، أي حوالي ثلث إجمالي الاستثمارات بالمصنع، والتي تصل إلى 30 مليار يورو.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خطط "إنفينيون" للتوسع في مصنع الشركة 5 مليارات يورو. ووفقا للمدير التنفيذي للشركة، يواخين هانبيك، تأمل الشركة في الحصول على منح حكومية بقيمة مليار يورو.

ووفقا لخطط الشركة، من المنتظر إنتاج أول رقائق الكترونية من المصنع في خريف عام 2026.