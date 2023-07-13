مجلس السيادة السوداني يرحب بمخرجات قمة دول الجوار بالقاهرة
وكالات
رحب مجلس السيادة السوداني، الخميس، بمخرجات قمة دول الجوار التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً استعداده لإيقاف العمليات العسكرية إذا التزمت قوات الدعم السريع بالامتناع عن مهاجمة الأحياء السكنية والمرافق الحكومية.
وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، إن حكومة السودان تؤكد حرصها على العمل مع كافة الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن للبلاد.
وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
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