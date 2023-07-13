رابطة الآسيان تعرب عن قلقها الشديد جراء إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

(وكالات)

أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الخميس عن قلقهم البالغ إزاء اختبار كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي قبل يوم.

قال وزراء خارجية الآسيان في بيان مشترك إنهم أعربوا عن "قلقهم البالغ من إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير الذي قامت به كوريا الشمالية".

قال الوزراء: "نحث كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات لتهدئة التوتر ودعونا إلى حوار سلمي بين الأطراف المعنية"، بينما شددوا على ضرورة وجود بيئة مواتية لتحقيق سلام واستقرار دائمين في شبه الجزيرة الكورية الخالية من الأسلحة النووية.

يأتي البيان في الوقت الذي تجري فيه دول الآسيان سلسلة من المحادثات الإقليمية رفيعة المستوى هذا الأسبوع، بما يضم دولا في المنطقة وشركاء أساسيين بما يشمل كوريا الجنوبية.

كما أكد وزراء الآسيان مجددا على أهمية امتثال المجتمع الدولي بالكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت بيونغ يانغ إنها اختبرت إطلاق «هواسونغ-18» العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب يوم الأربعاء، حيث تعهد زعيمها كيم جونغ-أون بشن هجوم عسكري "أقوى" حتى تتخلى الولايات المتحدة عن سياستها العدائية صده.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم بنفسه قاد عملية الإطلاق.

