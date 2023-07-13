أردوغان: المناخ مناسب لتعزيز العلاقات مع الحلفاء في الغرب

اسطنبول- (د ب أ)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اعتقاده أن بلاده يمكنها إحياء مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي، مع تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة.

ونقل المكتب الإعلامي الرئاسي عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي أقيمت في ليتوانيا، "هناك مناخ مؤات لإحياء عملية انضمامنا للاتحاد الأوروبي".

وقال أردوغان، إن بلاده تريد أن ترى قريبا "نتائج ملموسة" للمحادثات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن تركيا "سوف تبدأ العمل للوفاء بتعهداتنا"، دون الخوض في التفاصيل.

وتابع الرئيس التركي بالقول إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تشمل تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرة. وليس من الواضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يمضي في أي إصلاحات على صلة بتركيا، ومتى سيكون ذلك.

ويرى المراقبون أن الدفء بدأ يدب في أوصال العلاقات بين أردوغان والاتحاد الأوروبي، وهو ما يرجع جزئيا إلى حاجة الاقتصاد التركي الماسة لاستثمارات أجنبية مباشرة وإلى التدفق النقدي.

وقال أردوغان أيضا إنه يأمل في تحقيق "ديناميكية جديدة" في العلاقات مع أمريكا، بما يشمل دعما أمريكيا مرتقبا لتحديث أسطول أنقرة من مقاتلات "إف-16 "..

وأثار أردوغان حالة من اللغط قبل فترة قصيرة من قمة الناتو، عندما ربط بشكل مفاجئ بين موافقته على انضمام السويد للحلف واستئناف محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.

ومحادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي جارية منذ عام 2005، ولكنها جمدت بشكل فعلي وسط مخاوف في بروكسل تتعلق بتدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا.