بي بي سي: خفر سواحل اليونان أغرق قارب هجرة وألصق التهمة بمهربين مصريين

(بي بي سي)

توصل تحقيق أجرته بي بي سي إلى أدلة تلقي مزيدا من الشكوك بشأن رواية خفر السواحل اليوناني الخاصة بغرق سفينة مهاجرين في المتوسط قبل شهر، الأمر الذي تسبب في غرق عدد كبير ممن كانوا على متنه وقد يكونوا بالمئات.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 82 شخصا، لكن الأمم المتحدة تقدر أن عدد من فقدوا ممن كانوا على متن القارب المنكوب قد يصل إلى أكثر من 500 مهاجر.

وقال إثنان من الناجين، في العاصمة اليونانية أثينا، لبي بي سي إن مسؤولين يونانيين تسببوا في انقلاب القارب عندما حاولوا سحبه. كما أضاف الإثنان أن السلطات اليونانية طلبت منهم التزام الصمت حيال الأمر، لتعمل لاحقا على توريط تسعة مصريين متهمين بتهريب الأشخاص في القضية.

كما أخبر خمسة ناجين آخرين أحد القضاة بمحاولة خفر السواحل اليوناني الفاشلة لسحب القارب، وهو أمر لم يتم تسجيله وتوثيقه في شهادات خفر السواحل الأولية حول تفاصيل غرق السفينة.

ونفت السلطات اليونانية مسؤوليتها عن تلك المأساة.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في طريقة تعامل السلطات اليونانية مع الكارثة، وسط مزاعم بأنه كان ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت سابق لبدء محاولة إنقاذ واسعة النطاق