باكستان: مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان

إسلام آباد - (د ب أ)

قال تانفير راجبوت، محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في رسالة نصية اليوم الخميس إن محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية أصدرت مذكرة اعتقال قابلة للكفالة ضد خان لعدم مثوله أمام القاضي، والتغيب عن حضور جلسة استماع خاصة بشكوى مقدمة ضده تتعلق باحتجاجات عنيفة في مارس الماضي.

واتهمت الحكومة نجم الكريكيت السابق بالتحريض على العنف وإلحاق الضرر بممتلكات الدولة من قبل أنصاره، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويواجه خان أكثر من 150 قضية أخري، من بينها الفساد والقتل، منذ الإطاحة به من السلطة من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.

وقال محامي خان، في رسالة نصية أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء السابق عمران خان سيقدم طلبا في المحكمة للطعن في مذكرة اعتقال غير قابلة للكفالة أصدرتها بحقه مفوضية الانتخابات الباكستانية.

ورفعت المفوضية قضية ازدراء ضد خان بزعم إدلائه بتصريحات تنطوي على ازدراء.

وتحدد يوم 25 يوليو الجاري لنظر الجلسة القادمة.