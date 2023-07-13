أحدث ظهور للأميرة رجوة في ملتقى صن فالي في الولايات المتحدة

(وكالات)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بأحدث ظهور لها من الولايات المتحدة الأمريكية.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

الصورة المتداولة نشرتها الملكة رانيا على صفحتها الرسمية بانستجرام قائلة في تعليق: "في ملتقى صن فالي يوم أمس"، تضم صورا لها وللعاهل الأردني وابنها وزوجته رجوة.

سمو الأميرة الهاشمية رجوة الحسين حفظها الله pic.twitter.com/2zLBBbMVyR — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) July 13, 2023

ويشارك العاهل الأردني وولي عهده في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية وفقا لقناة المملكة الأردنية الرسمية حيث عقد على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية والأميركية الكبرى.

نشرت جلالة الملكة رانيا العبد الله، صباح اليوم الخميس، صورًا تجمعها مع جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة، في ملتقى صن فالي. pic.twitter.com/5YvNUgrt2f — الشريف زيد ال العصام (@al_aisam) July 13, 2023

وذكرت المملكة أن اللقاءات تناولت "الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتطرقت إليها رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن أخيرا، وإمكانية التعاون بين القطاع الخاص المحلي والعالمي في تحقيق هذه الرؤية خلال العقد المقبل، بالشراكة مع الحكومة".