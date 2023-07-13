دول جوار السودان تتوافق على إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية

القاهرة - ( د ب أ )

أكدت دول جوار السودان ، اليوم الخميس، توافقها على ضرورة إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية ، مشيرة إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالى شأنا داخليا .

وأشارت، في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة اليوم وألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، إلى إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السودانى، لافتة إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول فى دولة تشاد.

وأعلن البيان الختامي توافق دول جوار السودان على الإعراب عن القلق العميق تجاه الأزمة فى السودان، والتوافق على الاحترام لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتأكيد على رفض أي تدخل خارجي.

وأشار إلى التوافق على أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة الإنسانية وتبعاتها الشاملة تجاه الأزمة فى السودان، مشددا على ضرورة التزام المجتمع المدني والدول المانحة بتقديم الدول الذى يتم التعهد به تجاه السودان.

وأضاف أنه تم التوافق على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية للسودان، والتوافق على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان.

وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر قمة "دول جوار السودان" لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.