فاصولياء وأرز.. نائب كويتي سابق يثير تفاعلاً عقب حلمه عن حقل الدرة
(وكالات)
أثار أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، عبدالله النفيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة نشرها حول ملف حقل الدرة.
وقال النفيسي في التغريدة: "رأيت فيما يرى النائم ثلاثة نفر (سعودي وتركي وكويتي) يحتفلون بقيام مشروع استثماري بينهم في حقل الدرة. وكان القوم يأكلون الفاصوليا البيضاء والأرز الأبيض ويشربون العيران ويلحفون ذلك بالشاي الحاجم. وكان أحدهم يتجشأ. وكان ذلك في منطقة الزور".
رأيت فيما يرى النائم ثلاثة نفر (سعودي وتركي وكويتي) يحتفلون بقيام مشروع إستثماري بينهم في حقل الدرة. وكان القوم يأكلون الفاصوليا البيضاء والأرز الأبيض ويشربون العيران ويلحفون ذلك بالشاي الحاجم . وكان أحدهم يتجشأ . وكان ذلك في منطقة الزور .— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) July 12, 2023
وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، قد صرح أمام جلسة بمجلس الأمة الكويتي أن "الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير".
وأشار إلى أن من "أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق"، مؤكدا أنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين"، طبقا لـ(كونا).
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال، الإثنين، إن "بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز، مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
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