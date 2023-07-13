رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى احتواء الآثار الإنسانية للأزمة السودانية

القاهرة - ( د ب أ )

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، إلى حشد الجهود لاحتواء الآثار الإنسانية للأزمة السودانية.

وقال المنفي ، في كلمة خلال مؤتمر دول جوار السودان المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، "جددنا التأكيد على جاهزيتنا لبذل أقصى جهدنا لتحقيق السلم والأمن فى المنطقة".

وأضاف:"ما دفعنا للقاء اليوم ليس فقط الخوف على ما يلحق بشعوبنا من الآثار السلبية لهذه الحرب، بل احتواء الوضع فى السودان".

وأشار المنفي إلى نزوح العديد من اللاجئين نتيجة الحرب في السودان ، داعيا إلى تركيز الجهود لتوحيد الصف لإنهاء الأزمة في السودان.

وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر قمة "دول جوار السودان" لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.