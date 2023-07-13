من القاهرة.. سلفا كير يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

كتبت- سلمى سمير:

دعا رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم، إلى وقف إطلاق نار بشكل فوري ومستدام في السودان، وإنهاء حالة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المشتعلة منذ أبريل الماضي، وذلك خلال قمة جيران السودان التي تستضيفها مصر اليوم للتفاوض حول كيفية إنهاء الحرب المشتعلة في السودان.

وأكد كير أن وقف الصراع بين الجانبين يمثل أولوية لجيران السودان، مضيفاً أن إيجاد حلول لمشاكل القارة الأفريقية تمثل أولوية قصوى كذلك.

وأشار إلى أن استمرار أمد الحرب من شأنه التأثير على دول الجوار، من خلال تداعيات اقتصادية وأمنية تؤثر بالسلب على جيران السودان.

وتسبب القتال الذي بدأ منذ ثلاثة أشهر تقريبا في أزمة إنسانية كبيرة أثرت على الداخل السوداني وعلى دول الجوار في المنطقة.

وأعلنت مصر عن مشاركة وفود من الفصائل العسكرية المتنازعة في القمة، لكن الشكوك مازالت تتوارد حول حتمية نجاح تلك المبادرة إذ سبقتها وفشلت المحاولات الإقليمية والدولية لتحقيق السلام.

ومن ضمن المشاركين في القمة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الذي وصل على رأس وفد بلاده، كذلك شارك رؤساء إريتريا وتشاد وجنوب السودان.