أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 38384 جنيها، بزيادة 135جنيها.
سعر طن حديد عز: 38821 جنيهات، بتراجع 76 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 2007 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.
سوق مصراوى
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