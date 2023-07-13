أردوغان يتعهد بتعجيل التصديق على انضمام السويد للناتو قريبا

أنقرة - (د ب أ)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعجيل التصديق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عند عودة برلمان بلاده من العطلة الصيفية التي ستستمر لمدة شهرين، ولكنه استمر في زيادة الضغط على الدولة الاسكندنافية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن أردوغان قوله أمس، في ختام فعاليات قمة الناتو التي انعقدت في ليتوانيا، إن حكومته ستقدم مشروع قانون بشأن انضمام السويد للتحالف الدفاعي بعد أن تشارك ستوكهولم خطة جديدة بشأن فرض إجراءات صارمة ضد الجماعات الانفصالية الكردية.

وكانت تركيا وافقت يوم الإثنين الماضي على دعم انضمام السويد لمنظمة حلف شمال الأطلسي، فيما يعد طفرة كبيرة لجهود الناتو لتعزيز دفاعاته في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعاد أردوغان إلى بلاده في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يسعى للحصول على دعم حليفه القومي، دولت بهجلي، من أجل التصديق على محاولة انضمام السويد.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التركي عطلته الصيفية يوم غد الجمعة، ما لم يقرر العمل لمدة أسبوع إضافي للانتهاء من تشريع معلق.

جدير بالذكر أن قمة الناتو التي تعقد في العاصمة الليتوانية، التي تبعد حوالي 35 كيلومترا من الحدود مع بيلاروس، الحليف الرئيسي لروسيا، تهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى موسكو وإظهار التضامن مع أوكرانيا.