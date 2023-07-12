تركيا واليونان تتفقان على موعد عقد اجتماع مجلس التعاون

فيلنيوس- (د ب أ)

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على البناء على التحسن الذي طرأ مؤخرا على العلاقات بين الجارتين بعد اجتماعهما على هامش قمة الناتو اليوم الأربعاء.

واتفق الجانبان على أن يجتمع "مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين" في تسالونيك، باليونان، الخريف المقبل، وفقا لبيان صادر عن الحكومتين.

وكان المجلس قد اجتمع لأول مرة في عام 2010، ولكن آخر جلسة له كانت في عام 2016. وعقد المجلس برعاية رؤساء الوزراء.

جاء الاجتماع في فيلنيوس في أعقاب بوادر اهتمام بالمصالحة، بعد أن سارعت اليونان لمساعدة تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في جنوب شرق البلاد في فبراير الماضي.

وهذا أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ 16 شهرا واستمرت ضعف الوقت الذي كان مقررا له.