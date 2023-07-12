إعلان

BBC

روسيا تعرض أسلحة الناتو المدمرة أمام سفارات الدول التي تزود كييف بها

10:43 م الأربعاء 12 يوليو 2023
روسيا تعرض أسلحة الناتو المدمرة أمام سفارات الدول التي تزود كييف بها

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

كلف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين،اليوم الأربعاء، لجنة الدفاع بالبرلمان بمناقشة فكرة عرض معدات عسكرية مدمرة أمام سفارات الدول الغربية التي زودتها أوكرانيا بها، مع وزارة الدفاع.

وقال فولودين، إن "اقتراح وضع معدات عسكرية مدمرة بالقرب من سفارات تلك الدول التي ترسلها إلى أوكرانيا مثير للاهتمام بشكل خاص".

وأضاف: "تذكرنا الفكرة بأفعال أوكرانيا، التي أقامت معرضا دائما في كييف للمعدات العسكرية المدمر ، والتي تدعي أنها روسية. كما أرسلت أوكرانيا دبابات محترقة في جولة عبر مدن أوروبية متعددة ، بما في ذلك العاصمة الألمانية برلين".

ويبدو أن الجهود الأخيرة جاءت بنتائج عكسية بشكل مذهل، مع اختتام العروض قبل الموعد المحدد بعد أن أحضر السكان المحليون الزهور مرارا وتكرارا إلى الدبابات.

وبحسب ما ورد، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات التي قدمتها الدول الغربية في الشهر الماضي.

وتم تدمير العديد من مركبات المشاة القتالية برادلي الأمريكية الصنع وناقلات الجند المدرعة إم 113، ودبابات يبر-765 ودبابات ليوبارد-2 الألمانية.

وجاءت الخسائر في الوقت الذي شنت فيه كييف هجومها المضاد الذي طال انتظاره في أوائل يونيو.

سوق مصراوى

مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين معدات عسكرية مدمرة الدول الغربية أوكرانيا كييف

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market