أمريكا: لا حديث رسميا عن إعادة تقييم علاقاتنا مع إسرائيل

وكالات

قال مسؤول في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، إنه لا يوجد حديث داخل إدارة جو بايدن حول "إعادة تقييم" محتملة لعلاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل.

وأكد المصدر أنه حتى لو تم إجراء مثل هذا التقييم، فلن يكون ذلك غير مسبوق، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وتابع المصدر موضحا: "أعلنت إدارة فورد عن إعادة تقييم مع حكومة رابين، وفعلت إدارة ريجان ذلك مع حكومة بيجن، وفعلت إدارة بوش الأب ذلك مع حكومة شامير، وفعل بوش الابن ذلك مع حكومتي باراك وشارون".

ومضى بقوله: "ليس سرًّا أن لدينا خلافات فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وموقف رئيس الوزراء نتنياهو ضد سياسة (عدم المفاجآت الأمريكية) فيما يتعلق بالعمل الإسرائيلي ضد إيران".