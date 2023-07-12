إعلان

BBC

أمريكا: لا حديث رسميا عن إعادة تقييم علاقاتنا مع إسرائيل

10:17 م الأربعاء 12 يوليو 2023
أمريكا: لا حديث رسميا عن إعادة تقييم علاقاتنا مع إسرائيل

أمريكا وإسرائيل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال مسؤول في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، إنه لا يوجد حديث داخل إدارة جو بايدن حول "إعادة تقييم" محتملة لعلاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل.

وأكد المصدر أنه حتى لو تم إجراء مثل هذا التقييم، فلن يكون ذلك غير مسبوق، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وتابع المصدر موضحا: "أعلنت إدارة فورد عن إعادة تقييم مع حكومة رابين، وفعلت إدارة ريجان ذلك مع حكومة بيجن، وفعلت إدارة بوش الأب ذلك مع حكومة شامير، وفعل بوش الابن ذلك مع حكومتي باراك وشارون".

ومضى بقوله: "ليس سرًّا أن لدينا خلافات فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وموقف رئيس الوزراء نتنياهو ضد سياسة (عدم المفاجآت الأمريكية) فيما يتعلق بالعمل الإسرائيلي ضد إيران".

سوق مصراوى

علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل مسؤول في البيت الأبيض حديث داخل إدارة جو بايدن إعادة تقييم محتملة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market