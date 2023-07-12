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وزير خارجية تونس: نعمل على إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتنا مع مصر

08:34 م الأربعاء 12 يوليه 2023
وزير خارجية تونس: نعمل على إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتنا مع مصر

نبيل عمار وزير الخارجية التونسي

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تونس- (د ب أ)

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، إن تونس ستعمل على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات مع مصر وتعزيز التعاون معها، لتشمل مجالات الغذاء والأمن الطاقي وحركة التنقل بين البلدين.

وقال عمار، في حفل استقبال لسفارة مصر بتونس بمناسبة العيد الوطني المصري، إن تونس ستعمل في الفترة القادمة على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.

وأوضح، أن تلك المجالات ستشمل بالخصوص الأمن الغذائي والأمن الطاقي ومجال الصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تيسير حركة التنقل لمواطني البلدين.

وقال عمار "أتاحت الدورة (17) للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة في مايو الماضي، إجراء تقييم موضوعي وشامل لمسار التعاون الثنائي، ومكنت الجانبين من بحث سبل مزيد تعزيزه واستكشاف فرص جديدة لتطويره".

وفي 2022 لم يتعد حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 388.3 مليون دولار أمريكي وفق بيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس.

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