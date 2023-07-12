بايدن مخاطبا زيلينسكي: أخبار سيئة لك لن تتمكن من التخلص منا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا، خلال محادثاته مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس، إن "كييف لا خلاص لها من واشنطن".

وفي بداية الاجتماع الذي بثته قناة "رادا" التلفزيونية، قال بايدن مازحا: "أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا".

وقبل بدء الاجتماع، غرد زيلينسكي على حسابه في "تويتر"، بأن القادة في المحادثات سيناقشون "أمن أوكرانيا وكل ما من شأنه تعزيزه".

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الأوكراني مع ممثلي الدول الأعضاء في الحلف، أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشار الألماني أولاف شولتس.