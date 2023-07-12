الصين تتهم الناتو بالتفكير بعقلية الحرب الباردة

شينجن- (د ب أ)

اتهمت بكين حلف شمال الأطلسي(ناتو) بانتهاج نفس التفكير "كما فعل خلال الحرب الباردة"، في أعقاب انتقاد الحلف للصين في قمة الحلف بمدينة "فيلنيوس"، عاصمة ليتوانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن الناتو يخلط "بين الصواب والخطأ" ولديه "تحيزات أيديولوجية ترفضها الصين بشدة".

وأضاف المتحدث، أنه بينما يزعم الناتو أنه تحالف دفاعي، فإنه يشجع الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها العسكري باستمرار، وتوسيع قوتها عبر الحدود وإثارة المواجهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضا. وفي المقابل، فإن الصين "داعمة للسلام العالمي".

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج أمس الثلاثاء، إنه بعد المحادثات في فيلنيوس فإن سلوك بكين المتهور بشكل متزايد، يؤثر على أمن التحالف الدفاعي.

وأضاف "الصين تتحدى بشكل متزايد النظام الدولي القائم على القواعد وترفض إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتهدد تايوان وتعيد تسليحها عسكريا على نطاق واسع".