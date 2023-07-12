إعلان

BBC

الرئيس البولندي: لم يتم القيام بما يكفي بشأن ضم الناتو لأوكرانيا

06:32 م الأربعاء 12 يوليه 2023
الرئيس البولندي: لم يتم القيام بما يكفي بشأن ضم الناتو لأوكرانيا

الرئيس البولندي أندريه دودا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيلنيوس- (د ب أ)

انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا، القرارات التي تم اتخاذها في قمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو)، بشأن مستقبل عضوية أوكرانيا في الحلف ، واصفا إياها بغير الكافية.

وقال اليوم على هامش قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، "في رأيي، هذا ليس كافيا على الإطلاق".

وأضاف" أتمنى أن تصبح أوكرانيا عضوا كاملا في الناتو خلال الأعوام القليلة المقبلة".

وأشار دودا إلى أن المسار بالنسبة لأوكرانيا كان "واضحا" بعد القرارات التي اتخذتها الدول الـ31 الأعضاء في الناتو خلال القمة.

ويشار إلى أن اقتراح موعد محدد لانضمام أوكرانيا ليس ممكنا لحين انتهاء الحرب في أوكرانيا. وقال دودا "بشأن الجدول الزمني، مناقشة العضوية الكاملة لأوكرانيا أمر صعب للغاية ومستحيل عمليا، في ظل حاجتنا للوحدة داخل الناتو لاتخاذ هذا القرار".

سوق مصراوى

أندريه دودا الرئيس البولندي ضم الناتو لأوكرانيا قمة حلف شمال الأطلسي عضوية أوكرانيا في الحلف

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الدفاع الروسية: قوات فاجنر تسلم سلاحها للجيش الروسي
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market