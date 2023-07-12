إعلام إسرائيلي: دوي انفجار عند الحدود اللبنانية والاحتلال يتقدم نحو السياج الفاصل
وكالات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع حدث أمني غير عاديّ، متورط فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من الحدود مع لبنان.
فيما أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى إحباط محاولة تخريب للسياج الأمني.
كما ذكرت المعلومات المتداولة، سقوط 3 جرحى يرجّح أنّهم عناصر في صفوف حزب الله، وذلك بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ لهم خلال تصديهم لطائرة مسيّرة، مقابل بركة ريشا جنوب لبنان.
فيما منع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل المدنيين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا.
في وقت أفيد عن تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية المعادية فوق مناطق حدودية في الجنوب اللبناني، في هذه الأثناء.
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