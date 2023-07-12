بايدن: مجموعة السبع ستقدم التزامات طويلة الأمد لأوكرانيا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) ستدعم أوكرانيا لفترة طويلة بالمستقبل.

وقال في مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد مشاركتهم في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، إن مجموعة السبع أصدرت بيانا واضحا بأن دعمها لأوكرانيا سيستمر لفترة طويلة في المستقبل بعد إعلان حدد إطارا متعدد الأطراف لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف هي أولوية الدول السبع.

كما تابع "اتفقنا على خطة عمل شاملة بشأن انضمام أوكرانيا للناتو".

كذلك قال "سنجعل أوكرانيا أكثر قوة أرضا وبحرا وجوا"، مشدداً على أن "مستقبل أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي".

في نفس السياق، أكدت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أحرزت تقدما مهما في مسار عضوية الناتو.

كما قالت إليزابيث ستكني من فيلنيوس حيث يعقد حلف الناتو قمة من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا "سنعلن عن حزم مساعدات جديدة لكييف في الأيام القادمة".

وأضافت "تشاورنا مع الحلفاء بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية".

وفي وقت سابق اليوم، تعهّدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الأربعاء، بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدّي للغزو الروسي لأراضيها وردع روسيا عن شن أي هجوم في المستقبل ضد جارتها.

وقالت مجموعة السبع في بيان "سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محدّدة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن، وردع أي عدوان روسي في المستقبل".

وأضافت الدول السبع في البيان الذي أصدرته على هامش اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أنه "في حال شنّت روسيا هجوماً مسلحاً في المستقبل، نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطورة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها".

وتنص المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي هجوم يستهدف أي دولة عضو في التحالف هو هجوم على دول التحالف بأسره.