الكرملين: ضمانات مجموعة السبع لأوكرانيا "تقوّض أمن روسيا"

وكالات

أكّد المتحدّث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الأربعاء أنّ الضمانات الأمنية من القوى الغربية لأوكرانيا ستقوم بتقويض أمن روسيا "وستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات وسنوات".

وقال بيسكوف "عبر منحهم ضمانات أمنية لاوكرانيا، يقومون بتقويض أمن الاتحاد الروسي" وذلك بينما يتحضّر قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) للإعلان عن ضمانات طويلة الأمد لأوكرانيا على هامش قمة الناتو.

هذا وتعهدت مجموعة السبع اليوم الأربعاء بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" إلى أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقدم أعضاء مجموعة السبع الأربعاء خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا في اليوم الثاني من قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سببت خيبة أمل للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.