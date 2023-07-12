رفضته أمريكا ودول أوروبية.. مجلس حقوق الإنسان الأممي يتبنى قرارًا يدين حرق القرآن

جنيف - (د ب ا)

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين حرق نسخة من القرآن في السويد، ووصفه بأنه عمل استفزازي ينتهك أعراف حقوق الإنسان الدولية.

ومن بين 47 دولة عضو بالمجلس، صوتت 28 دولة لصالح القرار، عارضته 12 دولة، كما امتنعت سبع دول عن التصويت اليوم الأربعاء.

وقد صوتت الدول الأوروبية والولايات المتحدة ضد القرار، وقالت إنه يناقض رأيها في حرية التعبير وقوانين حقوق الانسان، على الرغم من إدانتها حادثة حرق القرآن.

وقال السفير البلجيكي متحدثا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي إنه من الصعب تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية، قائلا إن ذلك يتطلب ميزانا حساسا لا ينعكس في نص القرار.

وأدان المفوض الأممي لحقوق الانسان فولكر تورك الأفعال المحرضة على الكراهية ضد المسلمين وأفراد الديانات الأخرى، وذلك خلال مناقشة عاجلة .

مع ذلك، حذر من تقييد حرية التعبير بدون تمييز من أجل " حماية التعاليم الدينية من التدقيق الناقد".

وكان قد تم حرق نسخة من القرآن أمام مسجد خلال تظاهرة في ستوكهولم في أواخر يونيو الماضي.