السودان: ننظر إلى مبادرة الوساطة المصرية بإيجابية
وكالات
أكد وزير الخارجية السوادنية علي الصادق اليوم الأربعاء، على أن بلاده تنظر إلى مبادرة الوساطة المصرية بإيجابية ونتمنى تحقيق أهدافها وحل مشاكل السودان،
وحذر الصادق في تصريحات لتلفزيون السودان، من صعوبة تحقيق أهداف مبادرة الوساطة المصرية إذا شارك فيها آخرون من خارج المنطقة، قائلاً إن مشاركة أطراف من خارج المنطقة تهدد وساطة مصر.
وأشارإلى أن الرئيس الكيني وليام روتو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "يريدان تحقيق بعض المكاسب في الإقليم ولكن هذا لا يكون على حساب السودان".
وأوضحت أن "ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق ويجافي الواقع"، منددة بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول فرض حظر جوي على السودان خلافا لتفاهماته مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
رحب بيان الخارجية السودانية بقمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر غدا الخميس.
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