الصين: إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في سيتشوان جراء الفيضانات

بكين - (بي بي سي)

أجلت السلطات الصينية أكثر من 40 ألف شخص في إقليم سيتشوان بسبب الفيضانات، فيما مددت هيئات الأرصاد الجوية تحذيرا من عواصف ممطرة حتى الخميس في عدة أقاليم. وتأتي الفيضانات بالصين بينما تشهد مناطق أخرى من العالم هطولا كارثيا مماثلا للأمطار مما أثار مخاوف حيال وتيرة تغير المناخ.

أكدت وسائل إعلام صينية الأربعاء أن السلطات أجلت أكثر من 40 ألف شخص في إقليم سيتشوان بالصين بسبب الفيضانات.

وتسببت السحب المحملة بمياه الأمطار في هطول كمية كبيرة من المطر على عدة مناطق في البلاد.

وأغرقت زخات الأمطار الغزيرة غير المعتادة مناطق مختلفة في الصين على مدار الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أضرارا بالمنازل ودمرت البنية التحتية وأودت بحياة عدة أشخاص.

تأتي الأمطار والفيضانات في الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى من العالم هطولا كارثيا مماثلا للأمطار مما أثار مخاوف حيال وتيرة تغير المناخ.

إلى ذلك، أصدرت مدينة تشنغتشو عاصمة إقليم خنان تحذيرا باللون الأحمر وهو الأعلى في نظام تحذير من أربع درجات من أمطار غزيرة فيما سجلت عدة مناطق هطول أمطار غزيرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هيئات الأرصاد الجوية مددت تحذيرا من عواصف ممطرة في عدة أقاليم حتى يوم غد الخميس .

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن بعض هذه المناطق قد يشهد سقوط أكثر من 70 مليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة بالإضافة إلى عواصف رعدية‭‭ ‬‬ورياح شديدة وبرد.

وكثيرا ما حذر مسؤولون من طقس متقلب وكوارث جغرافية خلال شهر يوليو.