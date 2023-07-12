الرئيس الإيراني يبدأ جولة أفريقية تستغرق 3 أيام

نيروبي - (د ب أ)

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي، في جولة أفريقية تستغرق ثلاثة أيام، من المقرر أن يزور خلالها أوغندا وزيمبابوي إلى جانب كينيا.

وبدأ السياسي المحافظ رحلته بزيارة دولة نيروبي، حيث وقّع اليوم الأربعاء خمس اتفاقيات تعاون مع الرئيس الكيني، وليام روتو، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي الإيراني.

وتسعى إيران جاهدة من أجل توفير استقلال اقتصادي أكبر، لمواجهة العقوبات الدولية واسعة النطاق، ولاسيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ويشار إلى أن الدول الأفريقية الثلاث التي لديها علاقات جيدة بالفعل مع إيران، وتعتبرها شريكا تجاريا رئيسيا ومستثمرا، كما تتعاون أيضا معها في قطاعات العلوم والرياضة والتكنولوجيا.

وتعتبر كينيا، بوصفها دولة ساحلية مطلة على المحيط الهندي، بوابة الأسواق الأفريقية بالنسبة للصادرات الإيرانية. وعلى الرغم من العلاقات الجيدة بين كينيا والغرب، فإن الدولة الأفريقية تعتبر إيران شريكا واعدا.

وفي الوقت نفسه، تسعى إيران إلى توسيع أوجه التعاون الاقتصادي مع أوغندا، التي توترت العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، بعد أن سنت الأولى أحد أكثر القوانين غلظة ضد المثلية الجنسية في العالم.

أما في زيمبابوي بالجنوب الأفريقى، فإن طهران تشارك بشكل خاص في الزراعة والتعدين وقطاع الكهرباء.