قيادة الجيش اللبناني تباشر تحضير ملفات الحدود البرية مع إسرائيل
بيروت - (د ب أ)
باشرت قيادة الجيش اللبناني تحضير ملفات الحدود البرية القديم منها والجديد مع التدقيق فيها كي تكون حاضرة عندما يأتي الوقت المناسب لانطلاق ورشة إعادة الترسيم البرية على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن خرائط الحدود حاضرة أصلاً، لكن قيادة الجيش تتحوط بالاستعداد لعرضها والدفاع عنها هندسياً ووفق اتفاق الهدنة والخط الأزرق.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي غداة وصول كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين فجأة إلى إسرائيل.
ووفق الصحيفة ، بدت زيارة المسؤول الأمريكي لإسرائيل مفاجئة في الشكل، لكنها في المضمون، منسجمة مع المعطيات حول إهتمام دولي لترسيم الحدود البرية على جانبي الحدود في الجنوب.
وقالت الصحيفة إنّ "مهمة هوكشتاين ترتبط تحديداً بتهدئة التوتر الذي تصاعد أخيراً على الحدود الجنوبية، وانطلاقاً من موقعه على مستوى ملف الطاقة في الإدارة الأمريكية يسعى لإحتواء التوتر لئلا يؤثر في التحضيرات الجارية لإطلاق عملية التنقيب في البلوك البحري الرقم 9 التابع للبنان في أيلول/سبتمبر المقبل.
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