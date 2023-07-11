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BBC

الاحتلال يداهم منزل خطيب المسجد الأقصى ويمنعه من السفر

10:39 م الثلاثاء 11 يوليو 2023
الاحتلال يداهم منزل خطيب المسجد الأقصى ويمنعه من السفر

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

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وكالات

داهمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري (85 عامًا) بدون سابق إنذار في القدس المحتلة.

وأفاد المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري، في بيان له، إنه "في الصباح الباكر داهمت عناصر من قوات الاحتلال منزل الشيخ صبري دون سابق إنذار أو مراعاة لشخص الشيخ وصحته".

وأضاف المكتب، أن "القوات سلمت الخطيب، قراراً يقضي بمنعه من السفر مدة 6 أشهر؛ بحجة أن سفره يشكل خطراً على الاحتلال".

يشار إلى أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشيخ صبري، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة الإسلامية العليا، في مايو الماضي، بشروط: عدم التواصل مع 3 فضائيات "الميادين، الأقصى، والمنار"، والحضور للتحقيق في حال استدعائه من جديد.

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