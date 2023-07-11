زيلينسكي يصل إلى فيلنيوس لحضور قمة الناتو
فيلنيوس- (د ب أ)
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الليتوانية "فيلنيوس"، لحضور قمة الناتو.
وقال سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني للصحفيين الأوكرانيين اليوم الثلاثاء، إن زيلينسكي وصل إلى مطار العاصمة الليتوانية.
كما وصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مع زيلينسكي.
سوق مصراوى
-
أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أحدث صيحات نظارات الشمس لعام 2023 للنساء والرجالتفاصيل
-
حصريا عروض يوم برايم.. أفضل العطور للرجال والنساء لصيف منعش بخصوماتتفاصيل
-
مع بداية موسم المصايف.. أسعار حقائب الشاطئ في الأسواقتفاصيل
-
ما هي أهم الاكسسوارات الواجب توافرها في حمامك 2023 ؟تفاصيل
-
أمازون تُطلق عروض "يوم برايم" بتخفيضات هائلة يومي 11 و12 يوليو الجاريتفاصيل
فيديو قد يعجبك: