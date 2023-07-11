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زيلينسكي يصل إلى فيلنيوس لحضور قمة الناتو

08:32 م الثلاثاء 11 يوليه 2023
زيلينسكي يصل إلى فيلنيوس لحضور قمة الناتو

زيلينسكي

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فيلنيوس- (د ب أ)

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الليتوانية "فيلنيوس"، لحضور قمة الناتو.

وقال سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني للصحفيين الأوكرانيين اليوم الثلاثاء، إن زيلينسكي وصل إلى مطار العاصمة الليتوانية.

كما وصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مع زيلينسكي.

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زيلينسكي الرئيس الأوكراني قمة الناتو فيلنيوس

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