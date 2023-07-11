الرئيس الفرنسي يتعهد بإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا

باريس- (د ب ا)

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، ويشمل ذلك أسلحة كروز أطول مدى، لمواجهة الغزو الروسي.

وفيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني المستمر، قال ماكرون في بداية قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلينوس اليوم الثلاثاء إنه قرر زيادة " الأسلحة والمعدات المرسلة إلى أوكرانيا، بحيث يمكن للأوكرانيين تنفيذ هجمات من مسافة أطول.

وأوضح ماكرون "لقد قررنا إرسال صواريخ جديدة تتيح لأوكرانيا تنفيذ هجمات في العمق".

وقال قصر الإليزيه إن الصواريخ هي من طراز سكالب/ ستورم شادو الفرنسية-البريطانية. ويشار إلى أن بريطانيا زودت أوكرانيا بالفعل بصواريخ كروز ستورم شادو.

وبسبب مداها، سوف تتيح هذه الصواريخ للأوكرانيين الهجوم لمسافة أبعد عن الخط الأمامي الحالي.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيكسوف إعلان ماكرون" بالقرار الخاطئ" الذي من شأنه أن تكون له تداعيات سيئة على الجانب الأوكراني.

وقال " بالطبع هذا القرار يجبرنا على اتخاذ إجراءات مضادة".

وتقول موسكو إن إرسال الأسلحة لأوكرانيا لا يمكن أن يؤثر على مسار الصراع المسلح، الذي تطلق عليه موسكو" عملية عسكرية خاصة".